Зеленский обратился к США

Зеленский обратился к США2
- 10.06.2025, 10:52
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Вашингтон может принудить Россию к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, отметив, что российские удары «громче, чем попытки США и других в мире принудить Россию к миру».
«Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары «Шахедами», крылатыми ракетами и баллистикой», — написал глава украинского государства в Telegram.
Зеленский сообщил, что в ночь на вторник, 10 июня, страна-агрессор нанесла один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями РФ также были Одесса, Днепропетровская и Черниговская области.
Президент Украины уточнил, что всего в ударе россияне применили 315 дронов, из них 250 — «Шахеды», и семь ракет, в том числе две — это баллистика северокорейского производства.
По его данным, в результате вражеского обстрела повреждены дома и городская инфраструктура. В Одессе россияне попали в роддом. В городе ранены 13 человек, есть погибшие, отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было «не молчание мира, а конкретные действия».
«Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира», — добавил глава украинского государства.