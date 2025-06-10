Зеленский обратился к США 2 10.06.2025, 10:52

2,924

Владимир Зеленский

Вашингтон может принудить Россию к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, отметив, что российские удары «громче, чем попытки США и других в мире принудить Россию к миру».

«Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары «Шахедами», крылатыми ракетами и баллистикой», — написал глава украинского государства в Telegram.

Зеленский сообщил, что в ночь на вторник, 10 июня, страна-агрессор нанесла один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями РФ также были Одесса, Днепропетровская и Черниговская области.

Президент Украины уточнил, что всего в ударе россияне применили 315 дронов, из них 250 — «Шахеды», и семь ракет, в том числе две — это баллистика северокорейского производства.

По его данным, в результате вражеского обстрела повреждены дома и городская инфраструктура. В Одессе россияне попали в роддом. В городе ранены 13 человек, есть погибшие, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было «не молчание мира, а конкретные действия».

«Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира», — добавил глава украинского государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com