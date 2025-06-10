Коррупционный скандал на Мозырском НПЗ: что известно

Коррупционный скандал на Мозырском НПЗ: что известно1
- 10.06.2025, 11:01
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Некоторых задержанных отпустили.
Спустя месяц после массовых задержаний топ-менеджеров Мозырского нефтеперерабатывающего завода никакой официальной информации об этом так и не появилось. «Флагшток» узнал у источников, связанных с заводом, что известно о ситуации на данный момент.
По сведениям источника, нескольких задержанных отпустили. Среди них — начальник юридической службы Игорь Драгель. На предприятии изначально предполагали, что «он выкрутится» — так и произошло. Теперь Драгель проходит по коррупционному делу как свидетель и работает как и прежде.
Также стали известны фамилии еще нескольких задержанных на НПЗ. Кроме директора дирекции по реконструкции и развитию Александра Гуда была взята под стражу и его супруга. Ее фамилию назвал «Рабочы рух»: экономист Наталья Мишкова.
Еще один задержанный — заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению Сергей Трунин.
Силовики задерживали и нескольких бывших топ-менеджеров завода. Это экс-заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению Максим Дворак и бывший главный инженер предприятия Сергей Тукач.
Интересно, что самое высшее должностное лицо из числа задержанных — нынешний главный инженер Сергей Грамович — по-прежнему числится на сайте в этой должности.