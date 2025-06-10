Гиперзвуковой вызов России и Китаю 1 10.06.2025, 11:03

2,726

Футуристический летательный аппарат реален.

Продолжаются слухи о возможном преемнике легендарного разведывательного самолета SR-71 Blackbird — гиперзвуковом SR-72 «Darkstar». Подогревает интерес участие американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в создании самолета для фильма «Топ Ган: Мэверик», где был показан футуристический летательный аппарат, внешне напоминающий гиперзвуковой самолет будущего, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Darkstar в фильме был художественным вымыслом, Lockheed Martin подтвердила, что помогала в его разработке, и облик аппарата основан на реальных аэрокосмических концепциях. Это породило домыслы: неужели SR-72 действительно существует — пусть даже пока лишь как прототип?

В марте 2023 года Lockheed Martin опубликовала два загадочных поста в соцсетях. В одном компания заявила, что SR-71 «все еще самый быстрый пилотируемый самолет, признанный официально», как бы намекая на наличие более быстрого аппарата. В другом посте с изображением Darkstar из фильма самолет был назван «реальным».

SR-72, по слухам, способен развивать гиперзвуковую скорость (свыше Маха 5) и выполнять как разведывательные, так и ударные миссии по всему миру за считанные минуты. Однако современные системы ПВО значительно усовершенствовались с времен «Холодной войны» — перехват гиперзвуковых целей теперь возможен.

Официальной информации о SR-72 почти нет. Является ли он реальным проектом, прототипом или всего лишь технологической концепцией — пока остается загадкой. Но намеки Lockheed Martin дают понять: разработки в области пилотируемых гиперзвуковых платформ идут, и мир, возможно, стоит на пороге новой эры воздушных технологий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com