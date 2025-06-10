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Гродненский перевозчик запустил новый автобус из Лиды в Вильнюс

  • 10.06.2025, 11:17
Гродненский перевозчик запустил новый автобус из Лиды в Вильнюс

Рейс регулярный, автобусы курсируют ежедневно.

Трансагентство «Фаворит» объявило о новом рейсе из Лиды — автобусы будут следовать до Шальчининкая и Вильнюса. Рейс регулярный, автобусы курсируют ежедневно, пишет hrodna.life.

Из Лиды автобус выезжает в 11:00, в 13:50 прибывает в Шальчининкай, а в 15:10 — в Вильнюс. Из Вильнюса автобус отъезжает в 5 утра, а пребывает в Лиду в 9:10. Автобусы курсируют ежедневно.

Стоимость билета на рейс Лида—Вильнюс составляет 165 руб., Вороново—Вильнюс — 150 руб., Лида—Шальчининкай — 140 руб.

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