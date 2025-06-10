Неудобная правда для Трампа Кеннет Рогофф

10.06.2025, 11:28

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Что не так с новым законом о расходах.

В Средние века лишь придворный шут осмеливался говорить королю правду. В США при эрзац-дворе Трампа, жаждущего быть монархом, эта роль досталась рынку облигаций.

По мере того, как «большой и красивый» законопроект Трампа о налогах и расходах движется к одобрению Конгрессом, становится понятно, что он никак не поможет обуздать бюджетный дефицит, достигший 6,4% ВВП в 2024 году при Джо Байдене, предшественнике Трампа. Наоборот, при Трампе бюджетный дефицит, вероятно, составит 7% ВВП или даже выше до конца его президентского срока (и при условии, что не будет сильных шоков, таких как пандемия, финансовый кризис или война, которые могут подтолкнуть дефицит еще выше).

Долгое время международные инвесторы испытывали ненасытный аппетит к гособлигациям США, которые принято считать идеальной тихой гаванью. Но долг федерального правительства достиг 122% ВВП (и в ближайшие месяцы значительная часть этого долга подлежит рефинансированию), поэтому былой аппетит, возможно, не сохранится. Доходность 30-летних облигаций США колеблется около 5%, а ставки по десятилетним — около 4,5%. В обоих случаях ставки примерно на два процентных пункта выше, чем десять лет назад. Соответственно, процентные платежи по имеющемуся долгу быстро растут и уже превышают расходы на оборону.

Уже должно быть очевидно, что все, кто считал госдолг «бесплатным ланчем», который мало или даже никак не влияет на долгосрочный рост экономики, просто игнорировали базовые экономические реалии. Я уже давно доказывал, что нормализация процентных ставок была неизбежна. Глубоко ошибочным было допущение, будто сверхнизкие ставки могут сохраняться бесконечно долго, и уж тем более нельзя было играть экономическим будущим страны, исходя из этого допущения.

Эти реалии, наконец-то, начали понимать даже самые фанатичные отрицатели значения долга. Но почему же этого не понимает Трамп, который (по крайней мере, во время первого срока) обычно выглядел экономическим прагматиком, готовым сменить курс, если его политика не приносит результатов?

Ответ будет таким: Трамп является еще и политическим реалистом. Он понимает, что американское общество просто не готово принять политику, хотя бы отдаленно напоминающую «жесткую бюджетную экономию». Этот термин прогрессисты используют всякий раз, когда кто-нибудь предлагает поискать компромисс между краткосрочными выгодами стимулирования экономики в долг и долгосрочными издержками этой политики.

Трамп и его приверженцы утверждают, что их «большой и красивый закон» ускорит рост экономики, и это принесет достаточно доходов, чтобы скомпенсировать сильное снижение налогов. Но в истории трудно найти подтверждение подобным заявлениям. Хотя за последние двадцать лет увеличению долга США способствовали как безудержные расходы демократов, так и снижения налогов республиканцами, львиная доля этого увеличения объясняется снижением налогов. Кроме того, идея, что снижение налогов может самоокупиться, была дискредитирована еще в 1980-х, когда президент Рональд Рейган снизил налоги, и это привело к резкому росту дефицита бюджета, а не к устойчивому росту экономику.

Спровоцирует ли в итоге рост долга США полноценный кризис? Возможно. Но более вероятно дальнейшее движение долгосрочных процентных ставок вверх. Трамп не решит проблему, потребовав от ФРС снизить краткосрочные ставки. Если экономика не свалится в рецессию, у ФРС будет мало пространства для снижения ставок, не усиливая инфляцию, а рост инфляции ускорит повышение долгосрочных ставок.

Рост реальных процентных ставок усугубляется раздутым глобальным долгом, геополитической нестабильностью, увеличением военных расходов, фрагментацией многосторонней торговли, спросом искусственного интеллекта на электроэнергию, популистской бюджетной политикой. Хотя контрсилы, включая неравенство и демографию, могут оказывать понижающее влияние на ставки, вряд ли они компенсируют перечисленные структурные и политические факторы в обозримом будущем. Кроме того, повысятся инфляционные ожидания, если власти не смогут или не захотят остановить рост долга.

Еще один фактор, способный повысить процентные ставки, причем особенно в США: стремление Трампа изолировать отечественную экономику. Постоянный дефицит внешней торговли обычно сопровождается притоком иностранного капитала, который помогает профинансировать этот дефицит. Но если приток уменьшится, процентные ставки вырастут еще сильнее.

Да, дело не только в Трампе. Процентные ставки резко начали повышаться еще при Байдене. Если бы демократы победили на выборах президента и обеих палат Конгресса в 2024 году, тогда бюджетные перспективы США были бы, наверное, столь же мрачными. Пока не ударит кризис, не будет особой политической воли для действий, а любой лидер, который попытается консолидировать бюджет, рискует быть уволенным избирателями.

Какую форму может принять этот кризис? Как я объясняю в новой книге «Наш доллар, ваша проблема», ответ зависит от характера шока, который его спровоцирует, и от реакции властей. Прибегнет ли Трамп к финансовым репрессиям, подавляющим рост экономики, как это сделала Япония (и, в меньшей степени, Европа)? Или же более вероятен новый всплеск инфляции? Так или иначе, инвесторы рынка облигаций бьют тревогу: «большой и красивый» долг Трампа навредит и экономике США, и доллару. Как бы ни была неудобна эта правда, Трамп не может себе позволить игнорировать ее.

Кеннет Рогофф, New Voice

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