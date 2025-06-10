Авторитетные обзорщики выбрали пять б/у смартфонов, которые выгоднее новых 10.06.2025, 11:29

Фото: Future

Они имеют ряд преимуществ перед новыми смартфонами среднего класса за те же деньги.

Редакторы авторитетного портала Tom's Guide поделились топом смартфонов, которые летом 2025 года можно смело покупать на вторичном рынке. Всего в рейтинг попало 5 смартфонов, как на базе Android, так и iOS.

Часто оптимальной покупкой на вторичном рынке являются прошлогодние флагманы. Они имеют ряд преимуществ перед новыми смартфонами среднего класса за те же деньги, а благодаря длительной поддержки ПО не потеряют актуальность и через 4-5 лет.

В первую очередь эксперты выделили обычный iPhone 15. Он поставляется с приятным ярким дисплеем, мощным процессором, хорошей автономностью и фантастическим набором камер. Более того, 15-е поколение ознаменовало собой переход от Lighting к USB-C.

Samsung Galaxy S24 назвали лучшим подержанным Android'фоном. Это прошлогодний флагман, обладающий всеми необходимыми функциями: превосходные камеры, яркий дисплей, большая автономность и полезные функции ИИ. А получать обновления ОС он будет и после 2030 года, как и S25.

Если вам нужен настоящий топ-флагман, который закроет все потребности и не превышает отметку в $800 на вторичном рынке, Galaxy S24 Ultra – ваш лучший выбор. Это все еще один из лучших экранов и камер в смартфонах. Кроме того, есть стилус S Pen.

Еще один б/у смартфон, заслуживающий внимания, это Google Pixel 8a. Он не только выдает крутые фото и видео даже при слабом освещении, но и оснащен самыми умными функциями Google AI. Это большой аргумент в пользу 400-долларового «бушника».

Замыкает топ-5 «джокер» в лице OnePlus 12, который за 1.5 года успел неплохо подешеветь, но, как и раньше предлагает отличную автономность, великолепный дизайн и топовые камеры. Устройства OnePlus также любят за быструю зарядку и оболочку Oxygen OS.

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