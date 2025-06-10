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Буданов: Ким Чен Ын и Шойгу договорились о трудовых мигрантах

  • 10.06.2025, 11:37
Буданов: Ким Чен Ын и Шойгу договорились о трудовых мигрантах

Они могут пойти в армию РФ.

На встрече северокорейского диктатора Ким Чен Ына с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу было договорено об отправке в РФ трудовых мигрантов, которые впоследствии могут начать подписывать контракты с армией государства-агрессора. Об этом в интервью War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что в настоящее время в Курской области находятся около 11 000 северокорейских военных.

«Но есть также проблема визита [Шойгу] в Северную Корею. И там он, среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными», – сказал он.

Глава ГУР отметил, что есть большая вероятность, что эти трудовые мигранты начнут подписывать контракты с Министерством обороны России – и это уже будут не воины из Северной Кореи, а российские воины северокорейской национальности.

Он добавил, что сейчас разведка работает над тем, чтобы узнать конкретные цифры по количеству КНДРовцев, которые поедут в качестве трудовых мигрантов в Россию.

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