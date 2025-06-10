Буданов: Ким Чен Ын и Шойгу договорились о трудовых мигрантах 10.06.2025, 11:37

Они могут пойти в армию РФ.

На встрече северокорейского диктатора Ким Чен Ына с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу было договорено об отправке в РФ трудовых мигрантов, которые впоследствии могут начать подписывать контракты с армией государства-агрессора. Об этом в интервью War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что в настоящее время в Курской области находятся около 11 000 северокорейских военных.

«Но есть также проблема визита [Шойгу] в Северную Корею. И там он, среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными», – сказал он.

Глава ГУР отметил, что есть большая вероятность, что эти трудовые мигранты начнут подписывать контракты с Министерством обороны России – и это уже будут не воины из Северной Кореи, а российские воины северокорейской национальности.

Он добавил, что сейчас разведка работает над тем, чтобы узнать конкретные цифры по количеству КНДРовцев, которые поедут в качестве трудовых мигрантов в Россию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com