WSJ: Израиль и Украина переписывают учебники военной истории 10.06.2025, 11:54

СБУ и ГУР вдохновляются «Моссадом».

Вооруженные силы Украины и Израиля используют ухищрения, проникновение в тыл врага и деятельность спецслужб, чтобы изменить современный способ ведения войны и ее ход.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal в своем материале под названием Современные технологии и старые шпионские методы переопределяют войну (Modern Tech and Old-School Spycraft Are Redefining War).

«В последнее время подобные операции редко имели стратегический эффект, однако впечатляющие операции израильской разведки против «Хезболлы» в Ливане прошлой осенью и Украины — против флота стратегических бомбардировщиков России в минувшие выходные снова вывели их на передний план конфликтов в 21 веке», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, недавно украинские и израильские спецслужбы достигли выдающихся военных успехов. Проведя операцию «Паутина», Украина с помощью грузовиков с дронами атаковала российские самолеты, которые использовались для ударов по украинским гражданским жителям и как стратегическая авиация. Тогда как целью многоэтапной операции Израиля, который использовал многочисленные пейджеры-ловушки, была ликвидация руководства «Хезболлы» и ее дестабилизация.

«Обе [операции] показали, как технологические достижения — такие как беспилотники, сети коммуникаций и меньшие, но более мощные батареи и взрывчатка — могут потенциально изменить ход войны, если они сочетаются со шпионским искусством высочайшего уровня», — пишет WSJ.

Издание указывает как на схожие, так и на разные особенности в операциях Украины и Израиля. В то время как операция Израиля привела к ряду жертв среди гражданского населения в Ливане, украинским планировщикам удалось избежать жертв среди гражданских.

Точно так же, как кампания Израиля была результатом многолетних усилий по проникновению в ряды «Хезболлы» и ее иранских спонсоров, операция Украины стала «результатом длительной операции спецслужб глубоко в тылу врага», отмечает WSJ. Обе операции также имели большой успех: Израилю удалось уничтожить Хассана Насраллу, а Украине — по меньшей мере 20 российских стратегических бомбардировщиков.

Статья анализирует и амбиции каждой из стран по ослаблению врага. Операция Израиля с использованием пейджеров против «Хезболлы» привела к стратегическому перелому и ослаблению этой организации только потому, что в последующие дни и недели после нее Израиль развил дополнительные успехи, пояснил WSJ Надав Поллак, ветеран израильской разведки и преподаватель Университета Райхмана. «Если бы не было кумулятивного [накопительного] аспекта и эффекта, мы бы не считали ее [операцию] стратегически успешной. Одно должно происходить за другим, поэтому если Украина будет продолжать наносить удары по стратегическим объектам, в конце концов они также будут иметь кумулятивный эффект», — отметил Поллак.

Кроме того, издание отмечает, что с начала полномасштабной войны украинские чиновники не скрывали своего восхищения израильскими операциями и деятельностью Моссада. Так, во время интервью The Wall Street Journal в 2022 году глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов положил на стол книгу о «Моссаде».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com