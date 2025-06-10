Популярный белорусский банк повысил комиссию за некоторые услуги
- 10.06.2025, 11:55
Новшества заработали с 3 июня.
«Беларусбанк» ввел некоторые изменения для клиентов. Они среди прочего касаются переводов с одной карточки на другую, а также комиссии за обслуживание «пластика». Новшества заработали с 3 июня. Об этом журналисту «Зеркала» как клиенту сообщили в контакт-центре финучреждения.
Как сооблили в контакт-центре банка, с 3 июня величился размер комиссии при ошибочном переводе с одной карточки на другую. Финучреждение берет деньги за то, что напишет банку-получателю такого перевода. Комиссия составляет 38 рублей за каждую операцию по ошибочному переводу.
Также с 3 июня «Беларусбанк» увеличился размер комиссии за обслуживание карточек. Срели них — Белкарт-премиум, в том числе «Бархат», «Зебра», «Изи-карта», «#можновсё». Комиссия выросла также по Mastercard Standard, Visa Classic, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, Visa Classic Клуба #настарт, Visa Gold Клуба «Свои».
Напомним, некоторые другие банки бакже в июне ввели изменения. К примеру, «Белгазпромбанк» снизил с этого месяца комиссию за обмен изношенных и поврежденных банкнот в иностранной валюте. Ранее это финучреждение с 25 апреля этого года пересмотрело перечень признаков повреждений банкнот в иностранной валюте.