Популярный белорусский банк повысил комиссию за некоторые услуги 10.06.2025, 11:55

Новшества заработали с 3 июня.

«Беларусбанк» ввел некоторые изменения для клиентов. Они среди прочего касаются переводов с одной карточки на другую, а также комиссии за обслуживание «пластика». Новшества заработали с 3 июня. Об этом журналисту «Зеркала» как клиенту сообщили в контакт-центре финучреждения.

Как сооблили в контакт-центре банка, с 3 июня величился размер комиссии при ошибочном переводе с одной карточки на другую. Финучреждение берет деньги за то, что напишет банку-получателю такого перевода. Комиссия составляет 38 рублей за каждую операцию по ошибочному переводу.

Также с 3 июня «Беларусбанк» увеличился размер комиссии за обслуживание карточек. Срели них — Белкарт-премиум, в том числе «Бархат», «Зебра», «Изи-карта», «#можновсё». Комиссия выросла также по Mastercard Standard, Visa Classic, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, Visa Classic Клуба #настарт, Visa Gold Клуба «Свои».

Напомним, некоторые другие банки бакже в июне ввели изменения. К примеру, «Белгазпромбанк» снизил с этого месяца комиссию за обмен изношенных и поврежденных банкнот в иностранной валюте. Ранее это финучреждение с 25 апреля этого года пересмотрело перечень признаков повреждений банкнот в иностранной валюте.

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