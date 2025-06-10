Роберт Левандовский: Меня это шокировало 4 10.06.2025, 12:14

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Роберт Левандовский

Фото: dpa

Польский футболист рассказал, почему не будет играть за сборную.

Звездный польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал свое решение завершить карьеру в национальной сборной Польши:

«Разговор с Михалом Пробжеем (тренер сборной Польши по футболу — прим.) длился несколько минут. Он сказал, что забирает у меня капитанскую повязку. Я даже не успел сообщить семье или поговорить с кем-то о том, что произошло, потому что через несколько минут на сайте Польской футбольной ассоциации появилось заявление. То, как мне это сообщили, меня действительно шокировало.

Я был капитаном сборной не год или два. Я ношу повязку уже 11 лет, а играю в национальной команде уже 17 лет. Мне казалось, что такие дела следует решать по-другому. Тем более, что до следующих сборов еще много времени. Кроме того, впереди у нас важный матч, и все было сообщено по телефону. Так на самом деле не должно быть. Тренер предал мое доверие. Однако хочу подчеркнуть: не то чтобы я вдруг обиделся на сборную. На протяжении многих лет я всегда отдавал команде все, что у меня есть. Сборная всегда была для меня самым важным. В то же время мне очень больно из-за того, что произошло. Дело даже не в решении о повязке, а в том, как мне его сообщили».

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