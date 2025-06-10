«Дугин — не философ, а Россия — не защитник «традиционных ценностей» 3 10.06.2025, 12:15

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Александр Дугин

Его «четвертая политическая теория» — набор лозунгов.

В последние годы Кремль активно продвигает образ России как оплота «традиционных ценностей» в противовес «нравственно разложившемуся Западу». Однако, как утверждает изгнанный российский философ Алексей Жаворонков в интервью The Kyiv Independent (перевод — сайт Charter97.org), эта риторика лишь маскирует иную реальность — отсутствие личной свободы и идеологическую эклектику.

Жаворонков подчеркивает: российская власть использует «консерватизм» как удобный лозунг, лишенный внутреннего содержания. В документах Кремля под «традиционными ценностями» подразумеваются даже такие либеральные идеи, как достоинство личности и свобода — что противоречит официальной антизападной позиции.

Александр Дугин, которого западные СМИ называют «мозгом Путина», по мнению Жаворонкова, не является настоящим философом. Его так называемая «четвертая политическая теория» не содержит связной аргументации и сводится к лозунгам. Дугин не развивает свою идеологию, а лишь комментирует уже принятые властями решения, подгоняя под них постфактум идеологические объяснения.

Россия, по сути, практикует «псевдоконсерватизм» — внешне апеллирует к традициям, но действует вразрез с ними, включая агрессию, цензуру и разрушение академической свободы.

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