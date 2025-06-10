«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим» 10.06.2025, 12:22

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В Минске молния попала в частный дом.

Трехэтажный коттедж на ул. Гольшанской, 36. То, что ночью 8 июня в Зацени разгулялась страшная стихия и оставила после себя остывший пепел и мокрые угли, становится понятно, когда переступаешь порог дома. Внутри все еще стоит едкий запах гари, который моментально цепляется за одежду и напоминает о себе весь остаток дня, пишет Onliner.

Снаружи, на ухоженном участке — горы разбросанных вещей, которые удалось спасти во время пожара. Супруги — Владимир Аксентьевич и Надежда Михайловна с детьми, а чуть позже и с внуками — прожили в коттедже больше 20 лет и никогда не думали, что всего за пару часов их жизнь перевернется с ног на голову.

Каким образом разгулявшаяся стихия натворила за ночь столько бед, владельцы коттеджа гадают до сих пор. Сильный взрыв, вспышка — комнаты оказались в дыму, еще пару минут — и на крыше показались языки пламени, которые до приезда спасателей успели уничтожить внушительную часть имущества. Вопросов в большой семье осталось много, но очевидно одно: причиной пожара в коттеджной застройке Центрального района стала молния.

— В субботу легли спать и где-то в полпервого услышали сильный оглушающий хлопок. Свет в доме полностью выключился, мы решили, что выбило щиток, — вспоминает Надежда Михайловна. — Через пару минут почувствовали резкий запах дыма: увидели, что он повалил откуда-то сверху. Надя (дочь пенсионеров) побежала в комнату к внукам, они как раз жили на третьем этаже. Тут же поняла: крыша горит открытым пламенем, нужно скорее спасать родных и бежать из дома на улицу.

Артем, муж Нади, еще не осознавая масштабов бедствия, попытался самостоятельно потушить огонь, который успел с крыши перекинуться на одну из комнат.

— Я схватил огнетушитель, побежал наверх, думал, смогу справиться с пламенем, — подключается к разговору Артем. — Открыл дверь — огонь пошел на меня облаком. Не знаю, сколько времени провел наверху, но точно помню, как в какой-то момент ноги начали отказывать. Понял, что теряю сознание. Меня отвезли в больницу и откачали за ночь. В понедельник утром вернулся домой и до сих пор не могу поверить в то, что произошло.

Надя говорит, пожарных вызвали довольно быстро, правда, по словам женщины, потушить пламя спасатели смогли только через час. Ближе к утру семья смогла прикинуть размер ущерба: оказывается, пострадал не только трехэтажный дом, но и пристройка на участке (внутри нее стоял радиоприемник, который от разряда буквально разорвало на куски). Вместе с ним, говорят жильцы, рассыпалась одна из стен пристройки. Но и это еще не все.

— Мы до сих пор не можем понять траекторию удара молнии. Есть предположение, что она била в антенну на крыше. Громоотвода у нас нет, — продолжает минчанка. — Каким-то образом в результате электрического разряда от дома отколося кусок бетона: он проломил наш забор и отлетел в соседний дом. Удар был настолько сильный, что бетонные куски оказались на противоположной стороне соседского участка. Кто сейчас будет возмещать ущерб — неизвестно. Страховая покроет в лучшем случае 50% от суммы, остальное придется как-то восстанавливать своими силами.

В этой истории стоит отдать должное соседям по улице, которые не оставили семью с бедой один на один. По словам Артема, люди приходят, чтобы помочь: кто материалами, кто деньгами, а кто просто добрым словом.

— Мы с детьми временно перебрались к соседям, — продолжает Надежда. — Родители отказались покидать дом, постелили матрасы и переночевали на первом этаже. Электричества в доме нет, холодильник, телевизор, бойлер — все вышло из строя. В других домах на ул. Гольшанской тоже не работает часть бытовой техники. Видимо, из-за того, что молния попала еще и в электрический щиток на улице, который в ту ночь тоже загорелся открытым пламенем.

— У нас в доме газовый котел сгорел, — говорит сосед Евгений. — В одну из комнат у нас заведен оптоволоконный кабель, он спрятан в пластмассовую коробку. После удара молнии в щиток крышка отлетела в противоположную часть комнаты, внутри она вся черная.

Денис, еще один владелец коттеджа по ул. Гольшанской, тоже остался без электричества. Чтобы попасть в дом, мужчина вынужен перелезать через забор: электрозамок в калитке вышел из строя.

Сейчас жильцы дома по ул. Гольшанской, 36, потихоньку приходят в себя и сообща устраняют последствия стихии. Стадия паники и принятия ситуации позади, впереди — масштабный ремонт. Пенсионеры стараются не унывать и лишь отмахиваются: «Главное, что все живы».

По информации пресс-секретаря МЧС Минска Ольги Мельниченко, сообщение о пожаре в частном доме по ул. Гольшанской поступило на номер 112 в 01:03. Пожар был ликвидирован работниками МЧС в 01:41. Впоследствии установлено, что произошло загорание имущества в мансардном помещении и кровли жилого дома на площади 70 квадратных метров.

Повреждено имущество, а также деревянные элементы кровли. Причина происшествия на данный момент устанавливается. Наиболее вероятная версия — удар молнии.

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