Newsweek: Трамп раскрыл планы на свою Tesla после ссоры с Маском 2 10.06.2025, 12:25

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Президент США купил авто в знак поддержки миллиардера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит себе свой красный Tesla Model S, несмотря на недавний публичный конфликт с миллиардером Илоном Маском. Однако электромобиль, припаркованный у Белого дома с марта, возможно, вскоре сменит местоположение, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп купил Tesla в знак поддержки Маска и компании на фоне критики в адрес предпринимателя за участие в программе федеральной оптимизации расходов DOGE. Однако после ухода Маска из Белого дома в мае между ними произошел резкий разрыв.

Маск обвинил Трампа в причастности к делу миллиардера Джеффри Эпштейна и заявил, что президент должен быть подвергнут импичменту. В ответ Трамп раскритиковал Tesla и отказался от курса на обязательную электрификацию транспорта.

В понедельник журналисты спросили президента о планах в отношении Tesla и спутниковой связи Starlink, которую использует администрация. Трамп ответил: «Я, возможно, немного перемещу Tesla. Но со Starlink ничего менять не будем — хороший сервис».

Что касается места стоянки электромобиля, Трамп добавил: «У меня столько локаций, что я сам не знаю, что с ними делать».

Ранее Трамп называл Tesla «великой американской компанией». Однако после того как Маск заявил, что стал ключевым фактором победы Трампа на выборах 2024 года, тон президента резко изменился. Он отметил, что Tesla «испытывает трудности» и «требует миллиарды долларов субсидий».

Конфликт обострился на фоне законопроекта «Большой красивый закон», предусматривающего отмену федеральных льгот на электромобили — критически важного элемента бизнес-модели Tesla. Маск назвал инициативу «омерзительной» и вредной для инноваций.

Законопроект ожидает голосования в Сенате, крайний срок — 4 июля.

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