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Голливудские актеры готовы к завершению забастовки, длящейся с 2024-го года

  • 10.06.2025, 12:32
Голливудские актеры готовы к завершению забастовки, длящейся с 2024-го года
Фото: Variety

Протестующая гильдия достигла первых соглашений с игровыми компаниями.

Забастовка актёров озвучки в игровой индустрии, длящийся с июля 2024 года, может вскоре завершиться. SAG-AFTRA и крупнейшие игровые компании, включая Activision, EA, Epic Games и Disney, достигли предварительного соглашения.

Как сообщает Variety, в новом договоре предусмотрены чёткие ограничения на использование искусственного интеллекта и меры по защите прав актёров, чьи голоса и образы могут быть воссозданы цифровыми средствами. Это стало ключевым условием переговоров: именно из-за опасений по поводу ИИ и возможного использования ИИ-клонов без согласия актёров профсоюз и начал бойкот.

По словам исполнительного директора SAG-AFTRA Данкана Крэбтри-Айрленда, в индустрии наконец признали необходимость новых правил, и это стало большим шагом вперёд: «Терпение и настойчивость привели нас к соглашению, которое обеспечивает защиту профессии в эпоху ИИ».

Пока что договор не вступил в силу, его должны утвердить национальный совет профсоюза и сами участники голосования. До этого момента официально забастовка продолжается, хотя соглашение о временном приостановлении бунта почти готово.

Президент SAG-AFTRA Фран Дрешер подчеркнула, что актёры стояли против крупнейших работодателей одной из самых богатых отраслей и доказали свою решимость защищать профессию: «Как только договор будет ратифицирован, мы снова приступим к работе и начнём готовиться к следующим переговорам».

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