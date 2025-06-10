Новые подробности странного визита в Китай Telegram-канал «Ник и Майк»

10.06.2025, 12:35

4,380

Зачем диктатору понадобилась поездка в КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин находился под некоторым давлением по причине того, что давно не появлялся на публике, что дало основания предположить, что у него не все хорошо со здоровьем. А это во всех отношениях плохо: слабость лидера сейчас ни к чему ни на внешней арене, ни тем более для внутриполитической ситуации. На такого проще давить внешним игрокам и легче подвинуть внутренним противникам. Причем внутренние враги гораздо опаснее – обиду за третий срок затаили многие товарищи по партии, но не по клану.

Для Лукашенко поводом для визита могло стать завершение учебного года в университете. Хороший повод за государственный счет сгонять в Китай.

Данные факторы объясняют скомканный формат визита – которого особенно и не было, а также чаепитие на территории резиденции.

Попытки агрохунты представить это в качестве события века разбиваются о публикации в китайских медиа, которых было очень мало, а основным нарративом стало то, что Китай может спасти технологически отсталую страну в Европе.

И это будет не такая первая страна, которую Китай «спасает», взамен получая территорию, ресурсы и инфраструктуру. И несмотря на то, что инфраструктуру и предприятия хунта довела до ручки, а, соответственно, они ничего не стоят прямо сейчас, при китайском горизонте планирования на не одно десятилетие вперед, игра стоит свеч.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com