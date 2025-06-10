План победы Украины из трех пунктов Игорь Луценко

10.06.2025, 12:46

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За это будет идти борьба в будущем.

Победа в войне наступит тогда, когда украинцы заставят РФ отказаться от своих планов по уничтожению Украины.

Отказ от этих планов произойдет тогда, когда РФ и ее союзники и партнеры потеряют веру в возможность реализовать этот замысел.

Вера в победу РФ исчезнет после серии военных поражений и ощутимого уменьшения ресурсов для войны.

Это в целом все, что надо в ближайшее время осознать нам и донести до друзей. Другого сценария вряд ли будет.

***

Писал неоднократно, что РФ сильна не столько своим размером, жестокостью или оружием. РФ прежде всего сильна верой. Верой в собственное могущество, которое, несмотря на ряд военных поражений, все еще есть (вера, не могущество). Обратите внимание, какое у них настроение – «так когда мы уже будем воевать по-настоящему!», «прочь врагов, которые не дают ударить по украинцам как следует!» и т.д. Но реальность совсем другая – РФ при всех финансах едва может забирать у Украины по пару посадок на Донбассе.

Ну и весь мир. Все-таки тень предыдущих империй – российской и СССР – все еще присутствует круг РФ, плюс влитые в пропаганду и подкуп миллиарды долларов по всему миру делают свое дело. И мир все еще верит, что мы проиграем, а РФ выиграет.

Хотя никаких для этого объективных предпосылок нет. РФ проиграла нам войну на морском театре. На суше РФ не имеет никакой возможности делать успешные операции более чем тактического уровня. Спецслужбы, несмотря на колоссальное количество людей, работающих на ФСБ и ГРУ, не показывают убедительных результатов.

Должно было быть сильнее и искуснее россиян. Здесь главное – убедить их и мир, что мы сильнее и искуснее. И за это будет идти борьба в будущем.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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