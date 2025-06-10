В Австрии произошла стрельба в школе 10.06.2025, 12:50

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Фото: AFP

СМИ сообщают о восьми погибших, нападавший вероятно покончил с собой.

Во вторник, 10 июня, в Граце, Австрия, в средней школе произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек, среди жертв есть ученики и учителя.

Об этом сообщает BBC и таблоид Kronen Zeitung.

Отмечается, что официально данные о количестве жертв не подтверждены.

Австрийская полиция сообщила, что стрельба произошла в федеральной гимназии на улице Драйершютценгассе, на северо-западе города Грац, недалеко от главного центрального железнодорожного вокзала.

Kronen Zeitung пишет, что раненые ученики находятся в расположенном неподалеку зале имени Гельмута Листа — месте проведения мероприятий, которое находится очень близко к школе. Очевидцы сообщили, что слышали около 20 выстрелов.

Отмечается, что подозреваемый был студентом BORG и считал себя жертвой буллинга. До сих пор непонятно, действовал ли он сам. Его нашли мертвым в одном из туалетов. Вероятно, он покончил с собой.

По данным полиции, на улице продолжается операция, развернут вертолет.

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