В Австрии произошла стрельба в школе
- 10.06.2025, 12:50
- 1,408
СМИ сообщают о восьми погибших, нападавший вероятно покончил с собой.
Во вторник, 10 июня, в Граце, Австрия, в средней школе произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек, среди жертв есть ученики и учителя.
Об этом сообщает BBC и таблоид Kronen Zeitung.
Отмечается, что официально данные о количестве жертв не подтверждены.
Австрийская полиция сообщила, что стрельба произошла в федеральной гимназии на улице Драйершютценгассе, на северо-западе города Грац, недалеко от главного центрального железнодорожного вокзала.
Kronen Zeitung пишет, что раненые ученики находятся в расположенном неподалеку зале имени Гельмута Листа — месте проведения мероприятий, которое находится очень близко к школе. Очевидцы сообщили, что слышали около 20 выстрелов.
Отмечается, что подозреваемый был студентом BORG и считал себя жертвой буллинга. До сих пор непонятно, действовал ли он сам. Его нашли мертвым в одном из туалетов. Вероятно, он покончил с собой.
По данным полиции, на улице продолжается операция, развернут вертолет.