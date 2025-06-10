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Бар в Минске обещал бесплатные коктейли, однако посетители жалуются на обман

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  • 10.06.2025, 13:03
Бар в Минске обещал бесплатные коктейли, однако посетители жалуются на обман

Гости утверждают, что условия оказались не такими, как заявлялось.

В соцсетях появился отзыв на бар Edem, который недавно открылся на Интернациональной, 25а. По словам Alisha Kingsber, 3 июня заведение рекламировало вечер с бесплатными коктейлями, но при оплате счета оказалось, что бесплатным был только один напиток, пишет citydog.io. Остальные коктейли пришлось оплачивать, о чем заранее, как утверждает минчанка, не предупредили.

Девушка рассказала, что официант «признал, что не озвучил детали акции, но не извинился». Кроме того, она утверждает, что персонал в баре был слишком навязчивым и отдохнуть не удалось.

При этом в официальной рекламе акции бар Edem действительно обещал: «Все наши коктейли 5 июня – абсолютно бесплатно!» при условии подписки на их аккаунт в инстаграме. Правда, в посте не указано, что ограничение касается количества напитков.

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