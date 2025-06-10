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Атака РФ на Киев: поврежден Софийский собор

  • 10.06.2025, 13:06
  • 2,084
Атака РФ на Киев: поврежден Софийский собор
Фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

Фотофакт.

В Киеве в результате массированной атаки страны-агрессора России в ночь на вторник, 10 июня, был поврежден памятник национального значения — Софийский собор.

Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в «Фейсбуке».

«Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Этот храм XI века — это душа всей Украины», — отметил он.

По его словам, взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.

Фото: Mykola Tochytskyi/Facebook
Фото: Mykola Tochytskyi/Facebook
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