Что действительно мотивирует на работе? 10.06.2025, 13:07

Регулярное общение поможет лучше понять руководству, что для вас важно.

Большинство из нас хотят чувствовать признание и вознаграждение за хорошо выполненную работу, пишет Harvard Business Review (перевод — сайт Charter97.org).

Работодатели, в свою очередь, стремятся мотивировать сотрудников и поддерживать их вовлеченность. Однако часто желания сторон не совпадают: например, совместный ужин может оказаться либо приятным завершением проекта, либо разочарованием, если сотрудники ожидали денежную премию. Аналогично, неожиданный бонус может вызвать неловкость, если человек хотел публичного признания.

Важно понимать свои личные мотивы и предпочтения, чтобы помочь работодателю награждать вас именно так, как вам хочется. Организационный психолог с опытом более десяти лет предлагает пять шагов для улучшения ситуации.

Первый шаг — самоанализ. Подумайте, какие цели вы преследуете и что вас действительно вдохновляет. Какие виды признания вам нравились в прошлом? Предпочитаете ли вы публичные или приватные формы поощрения?

Далее составьте список желаемых наград, от финансовых бонусов до дополнительных выходных или возможности выбора проектов. Затем обратите внимание, какие из этих возможностей существуют у вас в команде, и активно участвуйте в тех проектах, которые соответствуют вашим целям.

Обязательно открыто говорите с руководителем о своих предпочтениях и карьерных планах. Регулярное общение поможет лучше понять руководству, что для вас важно.

Наконец, не забывайте давать обратную связь. Если поощрение не совпало с вашими ожиданиями, вежливо объясните, что для вас более ценно. Такой диалог поможет наладить взаимопонимание и сделать признание более персонализированным.

Таким образом, понимание своих мотиваций и открытое общение с работодателем помогут получать именно те награды и признание, которые действительно важны для вас.

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