Чалый: Чиновники начали итальянскую забастовку 10.06.2025, 13:20

Сергей Чалый

По щучьему велению не получилось.

Аналитик Сергей Чалый прокомментировал в эфире «Обычного вечера» упреки режима в сторону белорусов, которые в последнее время все чаще повторяют чиновники разного уровня:

— Нам рассказывают, что диктатура хороша тем, что можно строить долгосрочные планы.

В то время как политики на Западе якобы вынуждены думать следующими выборами. Но вместо это мы видим, что steady win the race — черепаха выигрывает у зайца.

Если у тебя нет экономических кризисов, а небольшие темпы роста, но на протяжении 30 лет, то, например, Польша, которая уступала Греции и Португалии, буквально в ближайшие годы по некоторым параметрам обойдет Великобританию или Японию. Просто, потому что происходят, пусть и не торопясь, но устойчивые улучшения.

А вы постоянно мечетесь, придумываете какую-то волшебную схему — то хочу АЭС, то пеллеты — и заживем, то редкоземельные металлы или нефть найдем — и заживем.

Постоянно эта идея Емели на печи, которому хочется по щучьему велению — и больше ничего не делать. А так не работает.

Размышляя о том, как за 30 лет страна могла прийти к таким плачевным, в частности экономическим результатам, Чалый называет, по его мнению, главную причину этого.

— Конечно, Лукашенко думает, что все, чего достигла Беларусь, произошло только благодаря ему. Но на самом деле успех страны определяется мотивацией. Он не зря говорит о том, что каждый должен что-то делать на своем рабочем месте.

Ведь ранее у людей была мотивация что-то делать, несмотря ни на что была масса людей, которые стране наносили пользу, а не приносили вред.

Но как только происходит условный 2020 год, либо 2025-й, после которого становится понятно, что ничего не изменится, и у этих людей опускаются руки.

Выясняется, что эта мотивация, когда людям хотелось делать что-то полезное, пропадает просто от того, что ты уже заколебал, что уже видно, что ты никак не тянешь, что ты бесполезен.

И в этой ситуации естественным образом все начинает рушиться. А Лукашенко не понимает, что происходит. Было огромное количество, десятки тысяч людей, которые делали нормально. Но как только у них теряется мотивация, все начинает валится.

Начинается общенациональная итальянская забастовка. Это советская забастовка означала — делаем вид, что мы работаем, а вы делаете вид, что платите

А итальянская — это дословное исполнение поручений руководства, ни больше ни меньше, и исполнение максимально буквальное несмотря на то, что это поручения идиотов. И это сейчас происходит. И этого Лукашенко добился своей политикой, — заключил Чалый.

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