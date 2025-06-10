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Когда родители могут взять дополнительный выходной?

  • 10.06.2025, 13:24
Когда родители могут взять дополнительный выходной?

Подробности рассказали в Минтруда.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты рассказали, когда родители могут взять дополнительный выходной.

В ведомстве отметили, что родители, воспитывающие двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах.

Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, также имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Этот день оплачивается за счет средств социального страхования.

Многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на один дополнительный выходной день в неделю. Этот день оплачивается за счет средств нанимателя. По согласованию работника с нанимателем он может быть заменен на альтернативу - ежедневное сокращение рабочего времени на час.

В стране также предусмотрена возможность взять отцовский отпуск. Он предоставляется отцу в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы помочь в уходе за ним. Срок такого отпуска составляет до 14 дней. Коллективным договором по месту работы могут быть увеличены его продолжительность, оплата и предоставлены другие гарантии.

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