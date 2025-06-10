Без взаимности 1 Андрей Бронишевский

10.06.2025, 13:44

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Инфляция в Беларуси опять не оправдала официальных прогнозов.

Кажется, белорусские власти окончательно махнули рукой на финансовую стабильность. Ну и действительно, чего о ней заботиться, если все равно никакой ответной благодарности. Инфляция в Беларуси за пять месяцев снова не оправдала прогнозов. А дальше будет, видимо, еще хуже.

По данным Белстата, инфляция в годовом выражении преодолела минимальный психологический барьер. На 1 июня она ускорилась до 7,1 процента. Еще месяц назад рост цен в годовом выражении составлял 6,5 процента.

Семь процентов — это был минимальный уровень, который предрекали белорусской инфляции независимые экономисты. Правительство еще в начале года обещало, что цены вырастут не больше чем на пять процентов. Но в последнее время что-то уже давно ничего такого не обещает. И вообще старается об инфляции лишний раз всуе не вспоминать.

Потому что проблема с белорусской инфляцией не только в том, что она растет выше прогнозов. Проблема еще и в том, где конкретно она растет. Главный вклад в сверхплановую инфляцию внесло подорожание продуктов. На 1 июня цены на еду в годовом выражении выросли на 9,6 процента.

Ну а рост цен на еду — это такой рост цен, который чаще всего бросается в глаза. Можно сколько угодно рассказывать в телевизоре про контролируемый уровень инфляции, но, если картошка подорожала в два раза, люди все равно поверят картошке, а не телевизору.

При этом цены на услуги выросли на 7,2 процента. То есть, вся остальная инфляция могла быть выше. Удержаться в рамках минимально пристойных значений ей помогли цены на непродовольственные товары. Вот их рост оказался даже ниже ожиданий. На 1 июня непродовольственные товары подорожали в годовом выражении на 3,6 процента.

Для этого может быть две причины и обе не внушают оптимизма относительно будущих перспектив. Во-первых, низкие темпы роста цен на непродовольственные товары могут быть результатом снижения спроса. Того, что вопреки статистическому росту условных средних зарплат реальные доходы большинства белорусов перестали расти. Соответственно, они стали меньше покупать товаров, без которых можно обойтись. Потому что без новых машин и смартфонов обойтись все-таки проще, чем без еды.

А другой причиной может быть ужесточения контроля за соблюдением ценового регулирования. Но тогда это означает, что в непродовольственных товарах накапливается дополнительный ценовой навес. Как тот, сход которого стал причиной ускорения роста цен на продукты. А как показывает опыт с великим картофельным дефицитом, от долгого регулирования цены еще больше портятся.

Но любой вариант означает, что инфляция еще преподнесет и властям и белорусам неприятные сюрпризы. О прогнозных пяти процентах мечтать точно не приходится. И будет очень хорошо, если цены не выйдут на двузначные показатели. Потому что уникальный опыт в системе ценового регулирования дорогого стоит.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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