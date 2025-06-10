На аукцион попал целый коттеджный квартал из 90-х 1 10.06.2025, 14:04

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Недостроенный дом можно купить за 20 тысяч долларов.

На территории микрорайона Северный в Бобруйске больше 25 лет пустуют несколько недостроенных коттеджей. В этом году заброшенные таунхаусы, наконец, попали на аукцион. Информация об этом появилась на сайте Госкомитета по имуществу. Журналисты Realt решили вспомнить историю этих строений и заодно рассказать, сколько они сейчас стоят.

Блокированные дома и отдельно стоящие коттеджи на улице Днепровской Флотилии в Бобруйске начали строить еще в конце 1990-х годов. Возводил их местный завод крупнопанельного домостроения. По одним данным жилье планировали раздать работникам предприятия, по другим — продать зажиточным бобруйчанам. Так или иначе, работы на объекте остановились, а недостроенные дома были «заморожены» на долгое время.

В 2000-е годы эта часть города начала активно застраиваться. Здесь появился 5-й микрорайон, который позже переименовали в Северный. Сегодня на территории микрорайона располагаются многоквартирные жилые дома, а также школа, детсад, торговые центры, поликлиника и рынок «Северный». Неподалеку протекает и река Березина.

При этом развитие микрорайона никак не повлияло на судьбу малоэтажного квартала, спрятанного за строительным забором. Коттеджи и блокированные дома (слово таунхаус тогда еще было в новинку) долгие годы охранялись, но оставались пустующими.

В итоге, несколько лет назад собственником шести недостроенных объектов на улице Днепровской Флотилии вновь стал Бобруйский завод КПД. Как рассказывали на предприятии в начале этого года, три недостроенных дома было решено снести, а еще три (наиболее готовых) — выставить на продажу.

Сейчас все три коттеджа из 90-х представлены на аукционе, который проводит Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Самый недорогой вариант — это недостроенный трехэтажный дом площадью 234 квадратных метра. Коттедж стоит на участке в 9 соток. Его начальная цена составляет 58,8 тысячи рублей (19,7 тысячи долларов).

Немного дороже будет стоить недостроенный трехэтажный дом площадью 279 квадратных метров. Он также размещен на участке в 9 соток. Его начальная цена составляет 61,8 тысячи рублей (20,7 тысячи долларов).

Ну, а самое дорогостоящее предложение — недостроенное двухэтажное здание площадью 1423 квадратных метра. К постройке (в реальности — это три блокированных дома) прилагается земельный участок в 25 соток. Стартовая цена объекта составляет 291,6 тысячи рублей (97,6 тысячи долларов).

Проводит аукцион Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Торги при наличии заявителей пройдут 19 июня по адресу: Могилев, Первомайская, 77.

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