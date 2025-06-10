закрыть
10 июня 2025, вторник, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина хочет превратить известное каждому белорусу место в международный центр туризма

2
  • 10.06.2025, 14:22
  • 2,222
Украина хочет превратить известное каждому белорусу место в международный центр туризма

Этот проект станет олицетворением стойкости и памяти.

Украина намерена превратить Чернобыльскую зону отчуждения и близлежащий город Славутич в международные центры туризма и образования. Этот проект станет олицетворением стойкости, увековечив память о трагедии 1986 года и одновременно способствуя экономическому возрождению региона, пораженного войной.

Как сообщает Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org), администрация Чернобыльской АЭС и власти Славутича подписали меморандум о сотрудничестве для продвижения устойчивого туризма. Цель — сделать эти места не только объектами исторического осмысления, но и площадками для повышения осведомленности о ядерной безопасности, восстановлении окружающей среды и человеческой выносливости.

Город Славутич построили для для работников, эвакуированных из Припяти. Чернобыльская зона отчуждения площадью 4200 км² изначально была закрыта из-за радиоактивного загрязнения, но со временем привлекла исследователей и туристов.

До 2022 года Чернобыль постепенно становился туристическим центром: экскурсии по Припяти и возле нового безопасного саркофага — конструкции, закрывающей разрушенный реактор. Однако полномасштабное вторжение России прервало развитие туризма: в феврале 2022 года российские войска заняли Чернобыль, что вызвало опасения по поводу безопасности.

Несмотря на это, Украина стремится возродить Чернобыль и Славутич. В планах — создание новых туристических центров, улучшение инфраструктуры, расширение гостиничного фонда и проведение экскурсий на разных языках, посвященных аварии и историям выживших.

В зоне отчуждения активно восстанавливается дикая природа, что станет ключевым элементом образовательных программ. Этот проект направлен не только на сохранение памяти о трагедии, но и на демонстрацию удивительной способности природы и человека преодолевать трудности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман