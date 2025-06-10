Украина хочет превратить известное каждому белорусу место в международный центр туризма 2 10.06.2025, 14:22

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Этот проект станет олицетворением стойкости и памяти.

Украина намерена превратить Чернобыльскую зону отчуждения и близлежащий город Славутич в международные центры туризма и образования. Этот проект станет олицетворением стойкости, увековечив память о трагедии 1986 года и одновременно способствуя экономическому возрождению региона, пораженного войной.

Как сообщает Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org), администрация Чернобыльской АЭС и власти Славутича подписали меморандум о сотрудничестве для продвижения устойчивого туризма. Цель — сделать эти места не только объектами исторического осмысления, но и площадками для повышения осведомленности о ядерной безопасности, восстановлении окружающей среды и человеческой выносливости.

Город Славутич построили для для работников, эвакуированных из Припяти. Чернобыльская зона отчуждения площадью 4200 км² изначально была закрыта из-за радиоактивного загрязнения, но со временем привлекла исследователей и туристов.

До 2022 года Чернобыль постепенно становился туристическим центром: экскурсии по Припяти и возле нового безопасного саркофага — конструкции, закрывающей разрушенный реактор. Однако полномасштабное вторжение России прервало развитие туризма: в феврале 2022 года российские войска заняли Чернобыль, что вызвало опасения по поводу безопасности.

Несмотря на это, Украина стремится возродить Чернобыль и Славутич. В планах — создание новых туристических центров, улучшение инфраструктуры, расширение гостиничного фонда и проведение экскурсий на разных языках, посвященных аварии и историям выживших.

В зоне отчуждения активно восстанавливается дикая природа, что станет ключевым элементом образовательных программ. Этот проект направлен не только на сохранение памяти о трагедии, но и на демонстрацию удивительной способности природы и человека преодолевать трудности.

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