В МЧС призвали белорусов «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий» 1 10.06.2025, 14:31

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Что происходит?

В Минской области на завтра запланирована техническая проверка системы оповещения населения, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Проверка пройдет с 9:00 до 13:00.

В это время жители региона услышат звучание электросирен — это часть тестирования системы.

МЧС призывает граждан сохранять спокойствие: тревога учебная, никаких действий предпринимать не нужно.

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