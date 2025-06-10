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В МЧС призвали белорусов «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий»

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  • 10.06.2025, 14:31
  • 3,236
В МЧС призвали белорусов «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий»

Что происходит?

В Минской области на завтра запланирована техническая проверка системы оповещения населения, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Проверка пройдет с 9:00 до 13:00.

В это время жители региона услышат звучание электросирен — это часть тестирования системы.

МЧС призывает граждан сохранять спокойствие: тревога учебная, никаких действий предпринимать не нужно.

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