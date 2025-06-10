Германия подозревает РФ в запуске дронов с кораблей 2 10.06.2025, 14:30

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Военно-морская база в Киле

Фото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

У берегов страны все чаще наблюдают БПЛА.

Западные спецслужбы исходят из того, что Россия запускает разведывательные беспилотники с кораблей в Северном и Балтийском морях. Об этом говорится в журналистском расследовании немецких медиакомпаний WDR и NDR и газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), обнародованном во вторник, 10 июня, пишет «Немецкая волна».

В расследовании упоминается, в частности, случай с грузовым судном HAV Dolphin, которое сразу после ремонта в Калининграде более восьми дней простояло на якоре в Кильской бухте, где дислоцируется 1-я флотилия ВМС Германии. Когда вблизи военно-морской базы были замечены БПЛА, немецкие власти решили проверить судно Dolphin. По информации журналистов, федеральная полиция не обнаружила там дроны, однако установила, что весь экипаж из семи человек состоит из граждан России.

15 мая HAV Dolphin прибыло в нидерландский Роттердам - там судно также подверглось обыску, однако подтвердить подозрения в его причастности к шпионажу или диверсиям также не удалось, говорится в расследовании. Позднее владельцы HAV Dolphin заявили, что подверглись проверке необоснованно, у компании нет клиентов в России, а российский экипаж был нанят благодаря его «опыту и высоким стандартам качества».

Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн по запросу журналистов подтвердило, что с начала 2025 года у побережья этого германского региона «вблизи чувствительных промышленных и военных объектов» были замечены 34 подозрительных БПЛА. По информации NDR, WDR и SZ, общее число случаев наблюдения дронов вдоль всего побережья Германии может доходить до 100.

Европейские службы безопасности согласны в том, что по меньшей мере часть этих дронов запускается с гражданских судов, которые относятся к российскому «теневому флоту».

Кроме того, представитель вооруженных сил ФРГ (бундесвера) сказал журналистам, что системы для запуска БПЛА с судов «доступны на гражданском рынке».

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