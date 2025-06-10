Сотрудников БелЖД массово заставляют подписывать «памятки» 10.06.2025, 14:46

Это может быть связано с учениями «Запад 2025».

На Белорусской железной дороге с мая реализуется новая мера, направленная на предотвращение утечки информации за пределы предприятия. Всем сотрудникам без исключения предлагается подписать письменное подтверждение ознакомления с перечнем уголовных статей за противоправную деятельность, в том числе за «экстремистские» материалы в интернете, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

«По сути, проходит еще одна волна запугивания работников», — считают авторы.

Ранее подобные бумаги доводились до руководящего состава и сотрудников с доступом к чувствительной информации. Сейчас же документ должен подписать каждый из более чем 58 тысяч работников предприятия — от руководителей до технического и обслуживающего персонала.

Сам документ представляет собой подборку статей Уголовного кодекса Беларуси, в основном из так называемого «антиэкстремистского» и «антитеррористического» блока. В нем перечислены такие статьи, как государственная измена, содействие экстремистской деятельности, создание или участие в экстремистском формировании, дискредитация Республики Беларусь, диверсия и другие.

Подписание «памятки» обязательно, отказ не предусмотрен и может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. Работникам не выдают экземпляр подписанного документа, который хранится в их личных делах.

Эта мера, по всей видимости, связана с подготовкой к масштабным военным учениям «Запад 2025», а также направлена на усиление контроля за информационной безопасностью в преддверии воинских перевозок, считают в сообществе.

«Так, предыдущая „бумага“ навязывалась работникам под подпись фактически перед проводившимся в сентябре 2022 года развертыванием союзной группировки войск на территории Беларуси», — подчеркнули авторы.

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