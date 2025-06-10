Financial Times: ЕС нацелился на «Северный поток» 10.06.2025, 14:52

Готовится 18-й пакет санкций против Москвы.

Европейская комиссия готовится представить 18-й пакет санкций против Москвы, в который войдут меры по снижению ценового предела на российскую нефть и запрет на использование инфраструктуры «Северного потока», пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Как стало известно от источников, знакомых с процессом, в обновленный пакет войдет снижение существующего ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Кроме того, планируется запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая два газопровода «Северный поток».

Российские банки и суда «теневого флота» будут включены в санкционный список. Важной частью пакета станут меры по защите Бельгии, где уже заморожены активы российского Центрального банка на сумму 190 миллиардов евро. Это направлено на предотвращение возможных исков со стороны Москвы в рамках двустороннего инвестиционного договора между Россией и Бельгией.

Для вступления санкций в силу требуется единогласное одобрение всех стран-членов ЕС. Ранее Словакия и Венгрия высказывали сомнения и могли выступить против новых ограничений, что может осложнить процесс согласования.

Тем не менее, по информации источников, существует оптимизм по поводу достижения договоренности до конца июля. Участникам переговоров удалось убедить Венгрию отказаться от возражений, которые она высказывала по предыдущим пакетам санкций.

Предстоящие меры призваны усилить давление на Россию на фоне затянувшихся мирных переговоров с Украиной и продолжающегося конфликта.

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