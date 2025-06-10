Новый украинский товар вытесняет продукцию РФ в Китае 10.06.2025, 15:01

По качеству превосходит российский.

Украинский горох по качественным показателям превосходит российскую продукцию и полностью соответствует канадскому, который считается эталонным в мире.

Как отмечают в Украинской бобово-соевой ассоциации, это официально признали в Китае, на рынке которого есть спрос на этот украинский товар.

Как пишет NV, об этом говорится в сообщении ассоциации.

По словам главы ассоциации Антонины Скляренко, украинские производители бобовых активно особое внимание они уделяют сотрудничеству с Китаем.

При этом регуляторные требования КНР по этому направлению чрезвычайно высоки.

По словам Скляренко, недавно Украинская бобово-соевая ассоциация детально отрабатывала экспорт гороха в Китай вместе с Госпродпотребслужбой.

«Очень много технических требований нужно выполнить. Китайцы внесли в протокол по гороху пункты, которых не было по другим культурам. Но мы все равно работаем, потому что спрос есть, и именно благодаря этому цена на горох поднялась», — отметила она. — «И что очень важно — китайская сторона официально признала: украинский горох по качественным показателям превосходит продукцию страны-агрессора и полностью соответствует канадскому. А канадский горох считается эталонным в мире».

Таким образом, украинские производители имеют все предпосылки стать долгосрочным поставщиком гороха на китайский рынок.

По словам Скляренко, украинские производители бобовых активно ищут самые выгодные мировые рынки сбыта, но ключевым фактором остается цена.

«Украинскую сою, и горох, и нут, и чечевицу, и фасоль безусловно ждут в ЕС, а также в странах Африки и Азии. Но ключевое для нас — это цена. Мы не можем ориентироваться только на одно направление, поэтому ищем там, где условия выгоднее», — сообщила она. — «Европейские партнеры говорят, что готовы к сотрудничеству, к компромиссам, даже заявляют о намерениях инвестировать в предприятия на западе Украины. В то же время, цена, которую они предлагают, часто ниже, чем в других странах. Поэтому мы остаемся открытыми, но подходим к этому прагматично — там, где есть экономический смысл, туда и движемся»

Как сообщалось, открытие рынка Китая в марте для украинского гороха стало дополнительным стимулом для наращивания его производства в Украине. Начало поставок на рынок Китая будет способствовать росту цен на украинский горох.

При этом Китай заинтересован в импорте украинского гороха, качество и цена которого очень привлекательны для китайских потребителей.

В марте Украина и Китай подписали соглашение об условиях экспорта в КНР украинских водных продуктов дикого вылова и гороха.

В 2024 году украинские агропроизводители получили доступ на иностранные рынки для 16 групп товаров в 9 стран мира.

При этом Китай открыл рынок для украинского меда.

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