Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления 5 10.06.2025, 15:19

2,142

Дарья Юреня

Высший балл она получила и по белорусскому языку.

Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления, пишет «Комсомолка».

«Дарья Юреня из Барановичей уже набрала все 400 баллов из 400 возможных!» - сказано в сообщении.

Отмечается, что ученица 11 «Б» класса гимназии №1 города Барановичи первые 100 баллов получила благодаря победе (речь идет про диплом 1-й степени) на республиканской олимпиаде по английскому языку. В пресс-службе отметили, что вторые 100 баллов выпускнице обеспечил аттестат. Кроме того, Юреня еще по 100 баллов смогла заработать на централизованных экзаменах по белорусскому языку и математике.

Дарья Юреня

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com