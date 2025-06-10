Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления5
- 10.06.2025, 15:19
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Высший балл она получила и по белорусскому языку.
Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления, пишет «Комсомолка».
«Дарья Юреня из Барановичей уже набрала все 400 баллов из 400 возможных!» - сказано в сообщении.
Отмечается, что ученица 11 «Б» класса гимназии №1 города Барановичи первые 100 баллов получила благодаря победе (речь идет про диплом 1-й степени) на республиканской олимпиаде по английскому языку. В пресс-службе отметили, что вторые 100 баллов выпускнице обеспечил аттестат. Кроме того, Юреня еще по 100 баллов смогла заработать на централизованных экзаменах по белорусскому языку и математике.