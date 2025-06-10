TIME: Чем важен 50-й саммит G7 1 10.06.2025, 15:21

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От санкций против России — до искусственного интеллекта.

В канадском Кананаскисе, под председательством президента США Дональда Трампа, пройдет 50-й саммит G7 с участием лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, пишет TIME (перевод — Charter97.org).

Первый саммит состоялся в 1975 году во Франции, тогда он назывался G6. Саммит был создан для координации экономической политики стран Запада на фоне нефтяного эмбарго, кризиса Бреттон-Вудской системы и стагфляции. Идея принадлежала французскому президенту Валери Жискар д’Эстену, который предложил провести встречу в замке Рамбуйе для формирования доверия между лидерами.

За годы саммиты стали площадкой для согласования позиций и выработки общих стратегий, хотя редко приводили к прорывным решениям. Сегодня значимость G7 ставится под вопрос из-за роста Китая и стран Глобального Юга, но объединенные страны по-прежнему влиятельны.

Саммит станет важной площадкой для обсуждения торговых вопросов, регулирования новых технологий, таких как искусственный интеллект, и ответа на вызовы, связанные с ростом Китая и агрессией России. Непрекращающаяся агрессия России, развязавшей опустошительную и смертоносную войну в Украине, один из главных вызовов для стран G7. Вопрос ужесточения санкций против Кремля неизбежно выйдет на первый план. Демонстрация решимости и политического единства стран позволит усилить давление на Москву.

Европейцы, например, рассматривают эту встречу как проверку того, насколько серьезно США намерены усилить давление на Путина, снизив потолок цен G7 на покупку российской нефти.

Далее технологическая революция. Хотя достижения в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, цифровой коммерции, биологических наук и беспилотников изменили практически каждый аспект нашей жизни с момента первой встречи G7, международное регулирование не поспевает за ними.

Как подчеркивается в коммюнике T7 Canada, документе, созданном Канадским центром инноваций в области международного управления, один из наиболее значимых способов, которым G7 может повлиять на развитие трансформационных технологий, — это обеспечить доступность, структурирование и защиту информации, необходимой для принятия решений, координации и регулирования.

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