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Suzuki выпустит мощный и экономичный кроссовер на базе Toyota RAV4

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  • 10.06.2025, 15:24
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Suzuki выпустит мощный и экономичный кроссовер на базе Toyota RAV4
Фото: Toyota

Across будет предлагаться исключительно в мощном гибридном исполнении.

Кроссовер Toyota RAV4 вскоре получит собрата с эмблемой Suzuki. Модель Across будет предлагаться исключительно в мощном гибридном исполнении.

Об этом стало известно сайту Motor.es.

Информацию о разработке Suzuki Across второго поколения подтвердили в нидерландском представительстве японского бренда. Модель презентуют в первом квартале 2026 года.

Фото: Toyota

Как известно, кроссовер Suzuki Across, по сути, является близнецом Toyota RAV4. Поскольку совсем недавно дебютировал новый RAV4 шестой генерации, то теперь пришло время для смены поколений у Across.

Ожидается, что, как и предшественник, новый Suzuki Across будет отличаться от Toyota RAV4 только дизайном передней части и иным рулем в салоне. Таким образом, авто сохранит рубленый стиль, но станет несколько больше и просторнее внутри.

Как и ранее, кроссовер Suzuki Across будет комплектоваться топовым силовым агрегатом RAV4 — плагин-гибридной установкой с 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов.

У Toyota RAV4 2026 теперь сразу две плагин-гибридные версии — 268-сильная переднеприводная и 320-сильная полноприводная. Запас хода в электрическом режиме вырос до 100 км. Пока представители Suzuki не сообщают, получит ли новый Across оба этих варианта.

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