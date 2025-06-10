За хулигана платили всем домом – странный случай в Минске 10.06.2025, 15:38

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Ущерб, нанесенный вандалом, раскинули по «жировкам» жильцов.

В июне 2024 года в одной из минских многоэтажек было разбито стекло в подъезде. Виновнику предстояло оплатить Br260 за ремонт, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Только всю сумму ему отдавать не пришлось. Счет оплатили всем подъездом.

Дело в том, что выставленную компенсацию распределили по жировкам жильцов.

«В ходе надзорных мероприятий в жилищной сфере прокуратура Партизанского района г. Минска выявила факты незаконного возложения на собственников квартир одного из домов обязанностей по возмещению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг», – пояснили в ведомстве.

Но, согласно ч.1 ст.933 Гражданского кодекса Республики Беларусь, «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

После того, как прокуратура среагировала на несправедливость, от директора эксплуатационного участка потребовали устранения выявленных нарушений.

Был организован перерасчет платы за ЖКУ собственникам квартир того самого жилого дома в Минске.

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