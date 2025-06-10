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Почему «сыплются» крупнейшие нефтяные компании России

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  • 10.06.2025, 15:44
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Почему «сыплются» крупнейшие нефтяные компании России

«Сургутнефтегаз» понесла рекордные убытки.

Кремль продолжает рассказывать об «устойчивой экономике» России, которая якобы способна выдержать любые санкции. А тем временем даже близкие к Путину компании не могут справиться с финансовыми проблемами.

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний России «Сургутнефтегаз» в I квартале 2025 года получила рекордный убыток в размере 439,7 миллиарда рублей (5,55 миллиарда долларов), сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.

Еще в I квартале прошлого года «Сургутнефтегаз» имела прибыль в размере 268,5 миллиарда рублей, или 3,39 миллиарда долларов.

Однако в начале 2025 года против компании ввели западные санкции, которые обвалили ее доходы.

Из-за миллиардных убытков «Сургутнефтегаз» была вынуждена уволить почти 3 000 своих работников.

Отметим, что «Сургутнефтегаз» – одна из четырех крупнейших газовых компаний России по объемам добычи. Расследователи считают, что ее фактически контролирует окружение Путина, а он сам может иметь определенные активы компании.

Добыча и экспорт нефти – главный способ для России наполнить свой бюджет. Однако санкции и кризисные явления в экономике России наносят нефтегазовой отрасли серьезные проблемы. В итоге:

- Рекордные убытки нефтегазовых компаний приводят к ощутимому падению доходов российского бюджета.

- Отсутствие средств усложняет для Путина финансирование войны в Украине.

«Нежелание России завершать войну имеет разрушительное влияние даже на самые прибыльные отрасли российской экономики», – отмечает ЦПИ.

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