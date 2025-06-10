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Foreign Policy: Тернистый путь к победе без Трампа

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  • 10.06.2025, 16:04
Foreign Policy: Тернистый путь к победе без Трампа

Киев и Европа способны одолеть Россию своими силами.

Администрация президента США Дональда Трампа ограничила возможности Киева в обеспечении собственной безопасности и суверенитета, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Однако чрезмерный пессимизм не оправдан. Украина уже производит одни из самых современных видов оружия и демонстрирует изобретательность на поле боя, выиграв, например, Черноморскую кампанию и успешно проведя операцию «Паутина», уничтожив десятки российских самолетов с помощью дешевых дронов.

Хотя Трамп, скорее всего, сократит активное участие США и поставки оружия, Вашингтон не оставит Украину полностью — доступ к американской спутниковой разведке останется, а это ключевой ресурс для планирования украинских контрнаступлений.

Главная надежда теперь — Европа, которая постепенно берет на себя роль главного союзника Украины. Франция, Великобритания, Германия, Польша и остальные страны увеличивают военные бюджеты и вводят новые санкции против России. ЕС уже наращивает собственные оборонные мощности, стремясь заменить и даже превзойти США по объему поддержки Украины.

Украина, в свою очередь, стала одним из ведущих производителей оружия в Европе, покрывая около 40% потребностей своей армии и предлагая более дешевое и быстрое производство, чем западные компании.

Так, Европа берет на себя ответственность за победу Украины, демонстрируя решимость и готовность поддерживать Киев — даже если США сократят помощь.

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