Белоруска родила ребенка дома и оставила возле мусорных баков

Белоруска родила ребенка дома и оставила возле мусорных баков3
- 10.06.2025, 16:06
- 1,184
Девочка выжила.
26-летнюю жительницу Мостовского района обвиняют в покушении на убийство новорожденной дочери. Ребенка обнаружили рядом с мусорным баком случайные прохожие — его удалось спасти, передает Генпрокуратура.
«В ходе предварительного следствия установлено, что в утреннее время 27 ноября 2024 года обвиняемая после непосредственно перенесенных родов дома, которые осуществила самостоятельно, завернула новорожденную дочь в ночную сорочку и поместила ее в полимерный пакет. Намереваясь избавиться от ребенка, она положила пакет в расположенный во дворе дома контейнер для бытовых отходов», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Местные жители заметили ребенка и вызвали экстренные службы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанной инкриминируют покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Обвиняемая находится под стражей.