Белоруска родила ребенка дома и оставила возле мусорных баков 3 10.06.2025, 16:06

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Иллюстративное фото

Девочка выжила.

26-летнюю жительницу Мостовского района обвиняют в покушении на убийство новорожденной дочери. Ребенка обнаружили рядом с мусорным баком случайные прохожие — его удалось спасти, передает Генпрокуратура.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в утреннее время 27 ноября 2024 года обвиняемая после непосредственно перенесенных родов дома, которые осуществила самостоятельно, завернула новорожденную дочь в ночную сорочку и поместила ее в полимерный пакет. Намереваясь избавиться от ребенка, она положила пакет в расположенный во дворе дома контейнер для бытовых отходов», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Местные жители заметили ребенка и вызвали экстренные службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанной инкриминируют покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Обвиняемая находится под стражей.

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