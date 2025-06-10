Одиозный генерал ФСБ в эфире росТВ признал превосходство украинских спецслужб 10.06.2025, 16:21

Кремлевских пропагандистов его слова не порадовали.

Одиозный генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире пропагандистского канала «Царьград» разразидся комплиментами в адрес украинских спецслужб из-за операции «Паутина». Ведущего его слова не порадовали.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Фото: "Украина 365"

После оглушительного успеха операции СБУ «Паутина», которая нанесла беспрецедентный удар по стратегической авиации России, в самом логове агрессора — в эфире пропагандистского канала «Царьград» — прозвучали слова, которые сами по себе стали «разрывом шаблона». Генерал ФСБ Александр Михайлов был вынужден публично признать высокий профессионализм и непредсказуемость украинских спецслужб, фактически опровергнув один из ключевых мифов Кремля о «едином народе».

Михайлов вспомнил свой опыт работы с украинскими «чекистами» в советское время.

«Я очень активно работал с украинскими чекистами. Мы проводили много всяких операций. И что заметил я — у них всегда присутствовал разрыв шаблона! Я с ними начинал разговаривать с позиции Москвы (мы же в одном государстве жили), и они предлагали такие варианты, которые по большому счету мне даже в голову не могли прийти. И они их реализовывали», — рассказал генерал с восхищением.

Это фактически признание от оккупанта глубинных различий в менталитете между украинцами и россиянами, что полностью опровергает кремлевский нарратив о «братских народах», а тем более об «одном народе».

«Сегодня на смену этим профессиональным чекистам с их хитростью проявился цинизм, наглость и невероятная отвязность. Поэтому у них и эффективность есть!» - заявил Михайлов.

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