Reuters: Рост цен на картофель усугубляет инфляцию в России 1 10.06.2025, 16:25

Центробанк РФ признает серьезность ситуации.

Подмосковная ферма, где индийские гастарбайтеры сажают картофель и капусту, стала индикатором серьезных проблем в России. В отличие от развитых стран, где продукты занимают около 14% инфляционной корзины, в России их доля достигает 40%, и резкий рост цен на картофель и другие базовые продукты стал одной из причин жесткой денежной политики, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 20% 6 июня — уровня, который остается одним из самых высоких с 2003 года. Несмотря на замедление инфляции, картофель подорожал в три раза за год из-за сокращения урожая на 12%. Россияне говорят, что при такой цене картофель станет недоступен для многих.

Центробанк признал серьезность ситуации: «Люди сейчас не покупают смартфоны, а только продукты. Если цены на них растут быстро, это повышает инфляционные ожидания», — заявила глава банка Эльвира Набиуллина. Семьи в апреле тратили почти 35% доходов на еду — максимум за пять лет.

Цены на лук, капусту и другие овощи также выросли. Правительство пытается стабилизировать ситуацию за счет импорта: Египет увеличил поставки картофеля в три раза, а Беларусь, альтернативный поставщик картофеля для России объявила о полном истощении своих запасов..

Фермеры объясняют рост цен плохими погодными условиями, подорожанием топлива и удобрений. Министерство сельского хозяйства обещает стабилизацию цен с июля.

Эксперты предупреждают, что инфляция для малоимущих превышает 20%, значительно опережая официальные данные, что особенно тяжело для пенсионеров, чей доход остается низким.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com