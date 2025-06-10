Минчанка вывела мошенников на чистую воду 10.06.2025, 16:30

В Беларуси в последнее время активизировались мошенники в сфере аренды жилья.

Методов обмана много: доверчивых квартирантов кидают и на небольшие залоговые суммы, и на полноценную стоимость месячной арендной платы.

Читательница Onlíner Марина недавно чуть не попалась на подобную схему, однако вовремя проявила бдительность. «Я обожаю разоблачения и тру-краймы», — признается девушка. Поэтому выводить на чистую воду афериста было даже интересно.

Марина зафиксировала абсолютно все, что с ней происходило: сохранила скрины объявления, переписки, документы. Цель одна — рассказать людям о звоночках, которые являются свидетельством преступной схемы.

В поисках квартиры девушка наткнулась на объявление на одном из тематических ресурсов. Вариант выглядел привлекательно: однушка со стильным ремонтом на улице Скрыганова за $333. С учетом чересчур высоких в последнее время цен на аренду столичного жилья данную квартиру хотелось заполучить как можно быстрее.

Списываться с собственником пришлось через телеграм. Марина почуяла неладное буквально с первых сообщений, поэтому к остальной беседе относилась скептически.

— После второго сообщения я поняла, что это развод. Но мне уже было интересно, как они проколются, поэтому я продолжала делать вид, что мне интересно, — признается девушка.

Переписка начиналась так:

Схема оказалась простой: от квартиранта требуют предоплату, чтобы квартира уж точно никому больше не досталась.

Интересно, что якобы собственница квартиры даже отправляла фото своего паспорта. Кому он принадлежит на самом деле, остается тайной.

— Когда мы переписывались, мне казалось, что я получу ссылку для перевода денег, но скинули номер карты. Как оказалось, не просто так. Моя подруга в своем банковском приложении попыталась на этот номер карты что-то перевести, но ее карту сразу же заблокировали. Видимо, присланный номер уже попадался на подозрительных переводах.

Деньги никак не хотели отправляться на подозрительный счет. Осознав, что денежек не видать, мошенник показал свое истинное лицо и нахамил:

На этом переписка оборвалась. Марина перечисляет все странности, которые ее насторожили:

— Номер телефона в самом объявлении был указан странный. В телеграме номер был белорусский, однако, когда я на него позвонила, он оказался недоступным.

Сразу насторожило, что сообщение от девушки было огромным, со странными знаками препинания: запятая через несколько пробелов и так далее. А также не было видно, что человек печатает. Сообщения, вероятно, откуда-то копировались, вставлялись и сразу отправлялись.

Ну и, конечно, стоимость аренды была ниже средней на рынке, поэтому вся эта история сразу казалась сомнительной. А после того, как меня попросили скинуть деньги на карту, все стало ясно окончательно.

А еще Марина загуглила фотки квартиры, и оказалось, что она находится во Львове, а не в Минске.

Чтобы уж точно отмести все сомнения, Марина попросила помощи у искусственного интеллекта:

— Я пробивала текст сообщений через чат GPT. Спросила, принадлежит он обычному человеку или все-таки мошеннику. Чат подтвердил, что это действительно могут быть мошенники.

Марина заключает:

— На самом деле вся эта история и грустная, и забавная одновременно. Сейчас аренда квартиры в Минске стоит $400—500, а самые хорошие варианты разбираются за пару часов. Поэтому мошенники, прикрываясь тем, что они зарегистрировались на сайте и у них все в порядке с документами, пытаются развести людей.

Как не попасться на уловки мошенников?

Подобных примеров по стране десятки, а то и сотни. Поэтому милиция напоминает: чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Всегда требуйте и проверяйте документы на квартиру. Часто в объявлениях выставляют съемные квартиры, которых не существует. Обязательно просите собственника показать паспорт рядом с его лицом, потребуйте, чтобы он прошелся по квартире с включенным видео: например, показал спальню. Так вы будете знать, что это точно квартира, выставленная в объявлении.

Если владелец жилья демонстрирует копии документов, нужно попросить представить оригиналы. Мошенники при общении часто используют ранее похищенные копии документов, в том числе паспорта, справки, свидетельства.

Главное — ни при каких условиях не вносите аванс. Не следует производить оплату без заключения договора аренды. Кроме того, следует прописывать в договоре передачу депозита, условия его невозврата и обязательно брать расписку за аванс.

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