СМИ: Южная Корея и Польша готовят танковую сделку на миллиарды долларов 4 10.06.2025, 16:54

1,662

Новое соглашение будет значительно объемнее, чем контракт 2022 года.

Южная Корея и Польша в этом месяце планируют завершить подписание соглашения на сумму около 6 миллиардов долларов США о поставках корейских танков K2, пишет Yonhap.

Ожидается, что в рамках этого соглашения Польша получит 180 танков K2, из которых 117 единиц изготовит южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие PGZ.

Церемония подписания контракта, крупнейшего для Южной Кореи, на экспорт оружия состоится в Польше в конце июня. Соглашение должны были подписать в конце прошлого года, но отложили из-за внутренних проблем в обеих странах.

По данным издания, соглашение заключается во исполнение широкой рамочной договоренности от 2022 года о поставках Польше 1000 танков K2. В том же году Hyundai Rotem и польская сторона подписали контракт на производство первой партии из 180 танков K2 для Польши на сумму около $3,3 миллиарда, однако после этого новые контракты стороны не подписывали.

Новое соглашение будет значительно объемнее, чем контракт 2022 года. Оно будет включать передачу полякам технологий и регламентов технического обслуживания танков К2, а также предусматривать запуск производства в Польше новейших моделей этих танков, тогда как ранее речь шла о предыдущих, несколько устаревших моделях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com