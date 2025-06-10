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СМИ: Южная Корея и Польша готовят танковую сделку на миллиарды долларов

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  • 10.06.2025, 16:54
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СМИ: Южная Корея и Польша готовят танковую сделку на миллиарды долларов

Новое соглашение будет значительно объемнее, чем контракт 2022 года.

Южная Корея и Польша в этом месяце планируют завершить подписание соглашения на сумму около 6 миллиардов долларов США о поставках корейских танков K2, пишет Yonhap.

Ожидается, что в рамках этого соглашения Польша получит 180 танков K2, из которых 117 единиц изготовит южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие PGZ.

Церемония подписания контракта, крупнейшего для Южной Кореи, на экспорт оружия состоится в Польше в конце июня. Соглашение должны были подписать в конце прошлого года, но отложили из-за внутренних проблем в обеих странах.

По данным издания, соглашение заключается во исполнение широкой рамочной договоренности от 2022 года о поставках Польше 1000 танков K2. В том же году Hyundai Rotem и польская сторона подписали контракт на производство первой партии из 180 танков K2 для Польши на сумму около $3,3 миллиарда, однако после этого новые контракты стороны не подписывали.

Новое соглашение будет значительно объемнее, чем контракт 2022 года. Оно будет включать передачу полякам технологий и регламентов технического обслуживания танков К2, а также предусматривать запуск производства в Польше новейших моделей этих танков, тогда как ранее речь шла о предыдущих, несколько устаревших моделях.

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