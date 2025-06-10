За белорусами на пляжах будут следить беспилотники

За белорусами на пляжах будут следить беспилотники9
- 10.06.2025, 17:03
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Куда будет поступать информация?
В течение лета в Беларуси планируют массовый мониторинг мест купания. Речь идет как о разрешенных пляжах, так и о стихийных. Подробности рассказал пресс-секретарь МЧС Беларуси Евгений Барановский в Национальном пресс-центре.
Представитель МЧС объяснил, что в том числе будут использовать для мониторинга пляжей беспилотные летательные аппараты — эта практика показала себя как очень эффективная.
Будут использовать и авиацию МЧС, в первую очередь ее задействуют для мониторинга пожароопасной обстановки. Но на лето корректируют маршрут, чтобы захватывать стихийные места отдыха, где люди могут находиться в небезопасных условиях.
Он добавил, что информация будет поступать в районные подразделения по чрезвычайным ситуациям и представительства ОСВОД.
Евгений Барановский также подчеркнул, что на территории Беларуси создано 495 разрешенных мест для купания, которые получили паспорт объекта и соответствуют требованиям законодательства, на них есть спасатели. Чтобы отдыхающим было проще находить такие места в своем городе или регионе, МЧС разработало интерактивную карту пляжей.