За белорусами на пляжах будут следить беспилотники 9 10.06.2025, 17:03

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Куда будет поступать информация?

В течение лета в Беларуси планируют массовый мониторинг мест купания. Речь идет как о разрешенных пляжах, так и о стихийных. Подробности рассказал пресс-секретарь МЧС Беларуси Евгений Барановский в Национальном пресс-центре.

Представитель МЧС объяснил, что в том числе будут использовать для мониторинга пляжей беспилотные летательные аппараты — эта практика показала себя как очень эффективная.

Будут использовать и авиацию МЧС, в первую очередь ее задействуют для мониторинга пожароопасной обстановки. Но на лето корректируют маршрут, чтобы захватывать стихийные места отдыха, где люди могут находиться в небезопасных условиях.

Он добавил, что информация будет поступать в районные подразделения по чрезвычайным ситуациям и представительства ОСВОД.

Евгений Барановский также подчеркнул, что на территории Беларуси создано 495 разрешенных мест для купания, которые получили паспорт объекта и соответствуют требованиям законодательства, на них есть спасатели. Чтобы отдыхающим было проще находить такие места в своем городе или регионе, МЧС разработало интерактивную карту пляжей.

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