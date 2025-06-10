Силы обороны Украины перехватили инициативу на Курском направлении 2 10.06.2025, 17:13

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Об этом рассказал военный аналитик.

Силы обороны Украины перехватили у российских оккупантов тактическую инициативу на поле боя в Курской области РФ. Операция украинских военных в российском регионе продолжает приносить запланированные результаты.

Об этом рассказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Украинские защитники ведут успешное наступление в районе поселка Теткино на Курщине. Войска РФ оказались почти в полном окружении.

- По данным самой российской стороны, на данный момент в районе Теткино уже фактически заблокированы подразделения 56-го десантно-парашютного полка. Возможности проведения ротации личного состава, подвоза боекомплекта и вывоза раненых практически нет. Силы обороны Украины, сосредоточив оперативные резервы в районе очистных сооружений, начали постепенную зачистку данного населенного пункта, — описал ситуацию Снегирев.

Отметил спикер и успешные удары украинских военных по месту дислокации российских военных в городе Рыльск Курской области.

- Речь идет об уничтожении командного пункта вооруженных сил российской оккупационной армии. Сюда же можно добавить успехи по уничтожению новейшего Су-35 в небе над Курской областью. Это свидетельствует об увеличении возможностей украинской стороны как в авиационном прикрытии подразделений Сил обороны Украины, так и в нанесении ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации личного состава противника и уничтожении бортов ВКС РФ, — акцентировал военный аналитик.

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