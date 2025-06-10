На рынке недвижимости в Минске наблюдается дефицит некоторого жилья
- 10.06.2025, 17:18
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Это сказывается на ценах.
Эксперты агентства недвижимости «Авангард» проанализировали, какая ситуация с продажей и покупкой жилья в Минске.
«Количество сделок хоть уже и не бьет рекорды, но рост цен не замедляется. Новый месяц — новый рекорд средней цены квадратного метра в Минске по результатам прошедших сделок», — отмечают аналитики.
«В мае прошло 1210 сделок с недвижимостью в Минске. Это на 9,4% больше к показателю апреля. Если сравнивать с маем прошлого года, то сделок прошло меньше на 11,5%», — отмечают аналитики и добавляют, что сделки по долям и комнатам не учитывались. И еще есть один нюанс: некоторые майские продажи и покупки не прошли регистрацию, поэтому не отображаются в статистике.
«Количество сделок хоть уже и не бьет рекорды, но рост цен не замедляется. Новый месяц — новый рекорд средней цены квадратного метра в Минске по результатам прошедших сделок. В мае еще плюс 2,5% к апрельскому значению. И итоговая цена в 1 744 долларов за один квадратный метр в столице. Возможно, это связано с сокращением количества объектов на рынке», — отмечают эксперты агентства недвижимости «Авангард».
Они также обращают внимание на то, что «май вновь отметился рекордными показателями средней цены квадрата в зависимости от количества комнат в квартире».
На рынке недвижимости в Минске возник дефицит некоторого жилья, из-за чего рекордно подскочили цены. Эксперты объяснили, что происходит
«В сегменте 1-комнатных квартир — очередной рост средней цены, в этот раз — плюс 2,8%. В итоге 1893 долларов за метр квадратный в однушках. Рекордные показатели и в сегменте 2-комнатных квартир. Цена у двушек прибавила плюс 1,1%, а в итоге 1643 долларов в среднем за один метр квадратный. А вот в сегменте 3-комнатных квартир не произошло ни роста, ни падения средней цены, — отмечают аналитики. — Уже 2 месяц подряд квадратный метр стоит 1551 доллара. В сегменте 4-комнатных квартир рост цены продолжается уже 2 месяц подряд. В мае еще +7,5% и рекордные 1589 долларов за один квадратный метр».
Средняя стоимость квадратного метра в мае составила:
- на 1-комнатные квартиры — 1893 долларов за квадратный метр (+2,8% за месяц);
- на 2-комнатные — 1643 долларов (+1,1%);
- на 3-комнатные — 1551 долларов (без изменений);
- на 4-комнатные — 1589 долларов (+7,5%).
«47% всех сделок в мае прошло с 1-комнатными квартирами. Эта ситуация продолжает быть типичной для рынка недвижимости Минска, — добавляют аналитики. — Самая дорогая сделка мая зафиксирована в жилом комплексе «D3» на проспекте Победителей. Квартира площадью 263,4 квадратных метра была продана за 903 711 доллар в эквиваленте. Каждый метр обошелся покупателю в 3 426 долларов. Впервые за несколько месяцев наблюдений самая крупная сделка прошла не в жилых комплексах «ДЕПО» или «У Троицкого».