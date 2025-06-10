На рынке недвижимости в Минске наблюдается дефицит некоторого жилья 10.06.2025, 17:18

1,140

Это сказывается на ценах.

Эксперты агентства недвижимости «Авангард» проанализировали, какая ситуация с продажей и покупкой жилья в Минске.

«Количество сделок хоть уже и не бьет рекорды, но рост цен не замедляется. Новый месяц — новый рекорд средней цены квадратного метра в Минске по результатам прошедших сделок», — отмечают аналитики.

«В мае прошло 1210 сделок с недвижимостью в Минске. Это на 9,4% больше к показателю апреля. Если сравнивать с маем прошлого года, то сделок прошло меньше на 11,5%», — отмечают аналитики и добавляют, что сделки по долям и комнатам не учитывались. И еще есть один нюанс: некоторые майские продажи и покупки не прошли регистрацию, поэтому не отображаются в статистике.

«Количество сделок хоть уже и не бьет рекорды, но рост цен не замедляется. Новый месяц — новый рекорд средней цены квадратного метра в Минске по результатам прошедших сделок. В мае еще плюс 2,5% к апрельскому значению. И итоговая цена в 1 744 долларов за один квадратный метр в столице. Возможно, это связано с сокращением количества объектов на рынке», — отмечают эксперты агентства недвижимости «Авангард».

Они также обращают внимание на то, что «май вновь отметился рекордными показателями средней цены квадрата в зависимости от количества комнат в квартире».

На рынке недвижимости в Минске возник дефицит некоторого жилья, из-за чего рекордно подскочили цены. Эксперты объяснили, что происходит

«В сегменте 1-комнатных квартир — очередной рост средней цены, в этот раз — плюс 2,8%. В итоге 1893 долларов за метр квадратный в однушках. Рекордные показатели и в сегменте 2-комнатных квартир. Цена у двушек прибавила плюс 1,1%, а в итоге 1643 долларов в среднем за один метр квадратный. А вот в сегменте 3-комнатных квартир не произошло ни роста, ни падения средней цены, — отмечают аналитики. — Уже 2 месяц подряд квадратный метр стоит 1551 доллара. В сегменте 4-комнатных квартир рост цены продолжается уже 2 месяц подряд. В мае еще +7,5% и рекордные 1589 долларов за один квадратный метр».

Средняя стоимость квадратного метра в мае составила:

- на 1-комнатные квартиры — 1893 долларов за квадратный метр (+2,8% за месяц);

- на 2-комнатные — 1643 долларов (+1,1%);

- на 3-комнатные — 1551 долларов (без изменений);

- на 4-комнатные — 1589 долларов (+7,5%).

«47% всех сделок в мае прошло с 1-комнатными квартирами. Эта ситуация продолжает быть типичной для рынка недвижимости Минска, — добавляют аналитики. — Самая дорогая сделка мая зафиксирована в жилом комплексе «D3» на проспекте Победителей. Квартира площадью 263,4 квадратных метра была продана за 903 711 доллар в эквиваленте. Каждый метр обошелся покупателю в 3 426 долларов. Впервые за несколько месяцев наблюдений самая крупная сделка прошла не в жилых комплексах «ДЕПО» или «У Троицкого».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com