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Эксперт: Удары ВСУ по России имеют двойной положительный эффект

  • 10.06.2025, 17:44
Эксперт: Удары ВСУ по России имеют двойной положительный эффект

Украина использует новые системы вооружения.

Украина успешно атакует военные объекты на территории России. Таким образом возможность оккупантов наносить удары по Украине резко снизится. Также у Украины возрастут возможности ломать цепи поставок ресурсов российской армии.

Кроме того, удары по России приводят к падению духа и мотивации врага. Это «24 Каналу» отметил украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

- Внутренняя нервозность врага – это тоже победа. Наши герои, кроме уничтожения конкретного объекта, так же уничтожают уверенность врага. Эти все точечные удары уничтожают уверенность этого населения, что оно может в чем-то победить. Мне кажется, это двойной положительный удар, – сказал он.

Будут хорошие результаты

Владимир Огрызко отметил, что Украина применяет для атак новые системы вооружения, которые очень быстро прилетают на территорию России. Украина имеет мощные ракетные системы. Объекты в пределах Московской области, те, что расположены еще примерно на 700 километров вглубь на восток, будут под огневым контролем Украины.

- Поэтому резко снизится возможность оккупантов наносить удары по нам. С другой стороны, у нас очень возрастут возможности ломать цепи снабжения российской оккупационной армии. Вместе это даст очень хороший результат, – подчеркнул он.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, в чем важность удара по аэродрому «Саваслейка», который состоялся в ночь на 9 июня. Операция стала одной из самых удачных. Потому что Украина могла поразить важную авиацию для россиян. После таких атак россияне вынуждены менять свою авиацию и заново планировать новые удары.

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