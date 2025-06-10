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Какой будет погода до конца рабочей недели

  • 10.06.2025, 17:55
Какой будет погода до конца рабочей недели

Прогноз на 11-13 июня.

11 июня погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди.

Днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью южный, днем юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление будет падать.

12 июня погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с Балтийского моря на Московскую область России. Ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по северо-востоку ожидаются сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный ночью умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +12..+19°С.

13 июня погодные условия продолжат определять атмосферные фронты. Облачно. На большей части территории республики дожди, днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +14..+21°С.

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