Младший брат Беллингема перешел в дортмундскую «Боруссию»
- 10.06.2025, 18:02
Немецкий клуб купил полузащитника молодежной сборной Англии у «Сандерленда» за €30,5 млн.
Полузащитник молодежной сборной Англии Джоб Беллингем перешел из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.
19-летний футболист подписал с новым клубом пятилетний контракт.
Transfermarkt сообщает, что трансфер Беллингема обошелся «Боруссии» в €30,5 млн.
В прошедшем сезоне Беллингем провел 43 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Джоб Беллингем — младший брат звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, который играл за «Боруссию» до перехода в мадридский клуб в 2023 году.