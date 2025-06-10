Еврокомиссия обнародовала проект новых санкций против России 3 10.06.2025, 18:29

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ЕК намерена снизить цены на нефть из РФ и отключить от SWIFT 22 банка.

Европейская комиссия 10 июня обнародовала проект нового санкционного пакета против России, который направлен на ограничение энергетического и банковского секторов РФ. Об этом на брифинге сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Пресс-конференция транслировалась на ее странице в соцсети X.

«Сегодня мы усиливаем давление на Россию с помощью 18-го пакета жестких санкций. Ориентация – на энергетический и банковский секторы России. Мы расширяем экспортные запреты и контроль, а также усиливаем меры по противодействию обходу», – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия предлагает ввести запрет на транзакции в отношении газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По ее словам, «это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в какой-либо транзакции в отношении трубопроводов «Северный поток».

Проект также предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и расширение санкционного списка в отношении судов российского «теневого флота». Президент Еврокомиссии добавила, что снижение ценового потолка будет обсуждаться на саммите «Большой семерки» в Канаде в начале следующей недели, чтобы союзники могли скоординировать позиции.

Кроме того, Еврокомиссия планирует отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, а также запретить странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.

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