Лукашенко набросился на «Беларусьфильм»9
- 10.06.2025, 18:36
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За годы правления диктатора кинематограф в стране практически уничтожен.
Отдача от работы «Беларусьфильма» пока минусовая, заявил Александр Лукашенко в ходе визита на киностудию.
По его словам, решение провести встречу для обсуждения работы киностудии было принято давно, потому что положение дел в отрасли остается неудовлетворительным.
Узурпатор обратил внимание, что власти создали все условия развития отечественного кино, в том числе, национальной киностудии. Но отдача пока не то что нулевая, а ниже нуля.
«Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По мнению диктатора, для большей части белорусских кинозрителей отечественные фильмы закончились с «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью».
«Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории», — оценил ситуацию узурпатор.