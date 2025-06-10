Лукашенко набросился на «Беларусьфильм» 9 10.06.2025, 18:36

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За годы правления диктатора кинематограф в стране практически уничтожен.

Отдача от работы «Беларусьфильма» пока минусовая, заявил Александр Лукашенко в ходе визита на киностудию.

По его словам, решение провести встречу для обсуждения работы киностудии было принято давно, потому что положение дел в отрасли остается неудовлетворительным.

Узурпатор обратил внимание, что власти создали все условия развития отечественного кино, в том числе, национальной киностудии. Но отдача пока не то что нулевая, а ниже нуля.

«Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению диктатора, для большей части белорусских кинозрителей отечественные фильмы закончились с «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью».

«Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории», — оценил ситуацию узурпатор.

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