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ООН: Украинские беженцы генерируют 2,7% ВВП Польши

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  • 10.06.2025, 18:49
ООН: Украинские беженцы генерируют 2,7% ВВП Польши

Украинцы способствуют экономическому росту страны.

Украинцы, находящиеся в Польше, внесли значительный вклад в экономический рост страны и не нанесли ущерб местному рынку труда.

Об этом свидетельствует совместный отчет консалтинговой компании Deloitte и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), информирует RMF FM.

Согласно отчету «Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши», в 2024 году беженцы из Украины обеспечили 2,7% польского ВВП. Уровень занятости среди украинцев трудоспособного возраста в Польше достигает 69%, тогда как для поляков этот показатель составляет 75%.

Авторы исследования отмечают, что массовый приток беженцев из Украины не вызвал роста безработицы или снижения реальных заработных плат в Польше. Наоборот, присутствие украинцев стимулировало рост занятости среди поляков и повышение производительности предприятий и работников.

В то же время Deloitte и УВКБ ООН установили, что многие беженцы из Украины работают не по специальности: лишь треть украинцев с университетскими дипломами занимает должности, требующие высшего образования.

Кроме того, на трудоустройство влияет владение польским языком: украинцы, которые свободно на нем говорят, зарабатывают в среднем на 700 злотых больше ежемесячно по сравнению с теми, кто владеет польским на начальном уровне.

Отчет Deloitte и УВКБ ООН основывается на модели, которая учитывает комплексное влияние на экономику и все государственные расходы — от НДС до взносов в фонды медицинского и социального страхования.

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